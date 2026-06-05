Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση φορτηγού και μηχανής – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς την Παρασκευή στην Χαλκίδα όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, στο τροχαίο ατύχημα εμπλέκονται ένα φορτηγό και μια μηχανή όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν στην περιοχή της Νέας Αρτάκης. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στο δρόμο Αρτάκης – Χαλκίδας.

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Στο σημείο σπεύδουν η αστυνομία και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε άνδρες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση φαίνεται να έχει τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.