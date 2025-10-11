Άγιος Παντελεήμονας: Οι αρχές αναζητούν τρίτο πρόσωπο για τη δολοφονία

Η έρευνα της ασφαλείας Αθηνών συνεχίζεται με ανοιχτά όλα τα δεδομένα σχετικά με την δολοφονία σε βάρος ενός 31χρονου Ουκρανού, σε διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από την κατάθεση του τραυματία είναι οι μόνες πληροφορίες για την δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο 48χρονος, που κάλεσε τους αστυνομικούς, τους είπε πως 4 άνδρες μπήκαν στο σπίτι τους, τους έδεσαν και ξεκίνησαν να τους χτυπούν αλύπητα.

Από την άγρια επίθεση ο 31χρονος φίλος του έφυγε από τη ζωή. Ενώ, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Σημειώνεται ότι μέσα στο σπίτι των Ουκρανών βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.

Από την πρώτη έρευνα των αρχών, δεν φάνηκαν σημάδια διάρρηξης του σπιτιού και έτσι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για τα κίνητρα του εγκλήματος.

Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι 2 άνδρες να τσακώθηκαν και ο 48χρονος να σκότωσε τον φίλο του, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητείται πλέον και τρίτο άτομο.

Οι έρευνες των αρχών

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ασφαλείας ώστε να εξακριβώσουν αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία.

Επίσης οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το διαμέρισμα το πρωί της Παρασκευής (10/10).

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έχουν πάρει δακτυλικά αποτυπώματα και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος που βρίσκονται στον 1ο όροφο, ώστε να ξετυλιχθεί το κουβάρι του νήματος.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 48χρονου τραυματία, τέσσερις άνδρες, αφού εισέβαλαν στο διαμέρισμα, ξυλοκόπησαν τον 32χρονο Ουκρανό μέχρι θανάτου, ενώ ο ίδιος κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο.