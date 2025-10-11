Άγιος Παντελεήμονας: Πώς αποκαλύφθηκε το αιματηρό περιστατικό – Τι λέει ο Πολωνός τραυματίας, το θύμα βρήκε η μητέρα του σε λίμνη αίματος

Άλυτο μυστήριο παραμένει το αιματηρό περιστατικό με έναν νεκρό και έναν τραυματία στον Άγιο Παντελεήμονα με θύματα δύο άνδρες από την Ουκρανία με πολωνικό διαβατήριο.

Το θρίλερ που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό και τον θάνατο ενός 31χρονου που βρέθηκε παραμορφωμένος από το ξύλο μέσα σε μία λίμνη αίματος από την μητέρα του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ποιος και γιατί βασάνισε τους 2 άνδρες.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Οι αρχές εξετάζουν και το σενάριο μήπως τα δύο θύματα τσακώθηκαν μεταξύ τους πριν ο ένας από αυτούς πέσει νεκρός. Κάτοικοι της περιοχής είδαν να τρέχει στον δρόμο ένας νεαρός, γεμάτος αίματα και έχοντας τα χέρια του δεμένα με tie wrap. Ο άνδρας με καταγωγή από την Πολωνία, ούρλιαζε για βοήθεια δείχνοντας ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, η μητέρα του νεκρού 31χρονου μπήκε στο σπίτι, πριν έρθει η αστυνομία, και είδε τη σορό του παιδιού της. Το περίεργο της όλης υπόθεσης, που βάζει στο κάδρο και τον Ουκρανό φίλο του που ήταν μαζί με το θύμα, είναι ότι δεν φάνηκαν σημάδια διάρρηξης στο σπίτι και έτσι «φουντώνουν» οι υποψίες μήπως οι 2 άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.

Στην αρχική κατάθεση που έδωσε ο τραυματίας, υποστήριξε πως 4 άτομα μπήκαν με τη βία στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν βάναυσα μέχρι που εν τέλει ο φίλος του έπεσε νεκρός. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.

Δείτε εικόνες από το σημείο (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI):