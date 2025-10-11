Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 48χρονος μπαίνει σε σούπερ μάρκετ αιμόφυρτος και ζητάει βοήθεια (Βίντεο)

Σοβαρά ερωτήματα εγείρουν οι συνθήκες κατά τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο 31χρονος Ουκρανός σε κατοικία στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο 31χρονος βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένος με τον 48χρονο ομοεθνή του να είναι δίπλα του, επίσης χτυπημένος. Ο 48χρονος Ουκρανός με πολωνικό διαβατήριο κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα για να φωνάξει βοήθεια, ενώ ο 31χρονος φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρός καθώς η μητέρα του, που έφτασε πριν την αστυνομία στο σημείο, τον βρήκε παραμορφωμένο από το ξύλο σε μία λίμνη αίματος.

Την αστυνομία κάλεσε ο 48χρονος ομοεθνής του υποστηρίζοντας ότι 4 άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους χτύπησαν. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τον 48χρονο να μπαίνει αιμόφυρτος στο κατάστημα και να ζητά βοήθεια. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα.

Κάτοικοι της περιοχής είδαν να τρέχει στον δρόμο ένας νεαρός, γεμάτος αίματα και έχοντας τα χέρια του δεμένα με tie wrap. Ο άνδρας με καταγωγή από την Πολωνία, ούρλιαζε για βοήθεια δείχνοντας ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Το περίεργο της όλης υπόθεσης, που βάζει στο κάδρο και τον Ουκρανό φίλο του θύματος είναι ότι δεν βρέθηκαν σημάδια διάρρηξης στο σπίτι και έτσι «φουντώνουν» οι υποψίες μήπως οι 2 άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Στην αρχική κατάθεση που έδωσε ο τραυματίας, υποστήριξε πως 4 άτομα μπήκαν με τη βία στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν βάναυσα μέχρι που εν τέλει ο φίλος του έπεσε νεκρός.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.