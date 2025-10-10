Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με την δολοφονία 31χρονου Ουκρανού – «4 άτομα μπούκαραν στο σπίτι», λέει ομοεθνής του που γλίτωσε

Ένα πραγματικό θρίλερ καλούνται να λύσουν οι αστυνομικές αρχές γύρω από τη δολοφονία ενός 31χρονου Ουκρανού σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER o νεαρός άνδρας βρέθηκε δεμένος με tie wrap και φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, ενώ, δίπλα του βρέθηκε τραυματισμένος ένας 48χρονος ομοεθνής του, ο οποίος δέχθηκε επίσης σοβαρά χτυπήματα.

Τα πρώτα λόγια του 48χρονου στους αστυνομικούς ήταν πως μπούκαραν τέσσερα άτομα στο εσωτερικό του διαμερίσματος που βρίσκεται επί της οδού Σαράφη, τους ακινητοποίησαν, τους έδεσαν και τους χτύπησαν. Ο ίδιος κατάφερε να λυθεί και κάλεσε τους γείτονες για βοήθεια, ενώ ένας περίοικος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν το χώρο, ωστόσο εκείνο που τους κάνει εντύπωση είναι ότι δε βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δεκάδες λάπτοπ και ηλεκτρονικές συσκευές που εκτιμάται ότι είναι κλεμμένα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εμπλοκής του 48χρονου στη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

