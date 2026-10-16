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Βούλα: Σε αργία ο καθηγητής Γυμναστικής μετά τις καταγγελίες μαθητών – Εντολή για ΕΔΕ

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ο εκπαιδευτικός τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, ενώ έχει κινηθεί διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Βούλα: Σε αργία ο καθηγητής Γυμναστικής μετά τις καταγγελίες μαθητών – Εντολή για ΕΔΕ
ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε αυτοδίκαιη αργία τέθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσιο της Βούλας, σε βάρος του οποίου έχουν γίνει καταγγελίες μαθητών για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η απόφαση ελήφθη από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

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Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για ΕΔΕ

Όπως διευκρινίζεται, από τη στιγμή που ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ενημερώθηκε για το περιστατικό, δρομολογήθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Στόχος είναι να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία των μαθητών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι η διοικητική διερεύνηση προχωρά παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Είχε προηγηθεί σύλληψη και άσκηση ποινικής δίωξης

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Για την υπόθεση είχε τοποθετηθεί και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

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Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

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