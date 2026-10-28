Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου στο DEBATER για την ακύρωση της παρέλασης: «Έπραξα το σωστό» (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου να ακυρώσει τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, παρά την ηλιοφάνεια που επικράτησε στην περιοχή. Ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του, υποστηρίζοντας ότι βασικό του μέλημα ήταν η προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους.

Την ίδια ώρα, κατά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ήρωα Κολοκοτρώνη, πολίτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την ακύρωση της παρέλασης, αποδοκιμάζοντας τον δήμαρχο.

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Το DEBATER εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή της κατάθεσης στεφάνου, στο οποίο ακούγονται πολίτες να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση του Δήμου.

Οι αποδοκιμασίες κατά την κατάθεση στεφάνων

Η απόφαση για την ακύρωση της παρέλασης προκάλεσε αντιδράσεις και κατά τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο στον Άγιο Δημήτριο.

Μετά την ακύρωση της μαθητικής παρέλασης, δόθηκε οδηγία να παραστούν μόνο οι σημαιοφόροι στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στις 10:00 το πρωί.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ήρωα Κολοκοτρώνη. Εκεί, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο αποδοκίμασαν τον δήμαρχο, εκφράζοντας την οργή τους για την απόφαση να μη διεξαχθεί η παρέλαση.

«Ντροπή! Μπορείτε και χειρότερα! Μπράβο, ακυρώνετε τα παιδάκια έτσι», ακούγεται να φωνάζει πολίτης, ενώ άλλος, σε ειρωνικό τόνο, σχολίασε: «Άντε, τελειώνετε, βρέχονται τα παιδιά», αναφερόμενος στην ηλιοφάνεια που επικρατούσε εκείνη την ώρα.

Το αποκλειστικό βίντεο του DEBATER καταγράφει τη στιγμή της κατάθεσης στεφάνου και τις αντιδράσεις των πολιτών, αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης που επικράτησε μετά την απόφαση ακύρωσης της μαθητικής παρέλασης.

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Τι απαντά ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου στο DEBATER

Μιλώντας στο DEBATER, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη με βάση την ενημέρωση που είχε λάβει από την Πολιτική Προστασία σχετικά με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Όπως ανέφερε, το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας ενημερώθηκε ότι αναμένονταν ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου, με ύφεση στη συνέχεια.

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«Η απόφασή μου πάρθηκε με γνώμονα να προστατεύσω τις οικογένειες και τα παιδιά, να μην βγουν το πρωί με βροχή και να φτάσουν σε σημείο το οποίο να έχουμε κάποιο ατύχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι τα μετεωρολογικά δεδομένα μεταβλήθηκαν αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα η απόφαση να προκαλέσει αντιδράσεις.

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«Προφανώς τα μετεωρολογικά δεδομένα ξαφνικά άλλαξαν και αυτό μας αφήνει, χωρίς να φταίμε εμείς, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε καλό και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εκτεθειμένοι», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε κανέναν λόγο να ακυρώσει την παρέλαση, επιμένοντας πως προτεραιότητά του ήταν η ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους.

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«Το σκεπτικό μου ήταν το πώς θα προστατεύσω τις οικογένειες σε περίπτωση που έχουμε ισχυρά φαινόμενα, με βάση αυτά που έβλεπα εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε.

Η απόφαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, με τον δήμαρχο να επιμένει ότι ενήργησε με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και τους πολίτες που αντέδρασαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη ματαίωση της παρέλασης.