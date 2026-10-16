Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμναστικής μετά από καταγγελίες μαθητών για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο
Στη σύλληψη ενός 58χρονου καθηγητή Γυμναστικής προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθητών σε Γυμνάσιο της Βούλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου ο καθηγητής φέρεται να έπιασε τον μηρό της κόρης της.
Παράλληλα, δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές φέρονται να κατήγγειλαν ότι ο εκπαιδευτικός τούς ακουμπούσε στα γεννητικά όργανα.
Η καταγγελία υποβλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να συλληφθεί ο 58χρονος εκπαιδευτικός.
Ο καθηγητής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
πηγή στην Google
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