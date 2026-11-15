Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 18χρονος που άρπαξε αλυσίδα λαιμού από 53χρονη

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 12-11-2026 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου 18χρονος ημεδαπός, που αφαίρεσε βίαια αλυσίδα λαιμού από 53χρονη στον Άγιο Δημήτριο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο 18χρονος, μαζί με έτερους δράστες, απογευματινές ώρες της 12-11-2026, κινούμενοι πεζή σε οδό του Αγίου Δημητρίου, προσέγγισαν 53χρονη αλλοδαπή και με χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 18χρονο ως δράστη της ληστείας και λίγο μετά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.