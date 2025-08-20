Αγία Παρασκευή: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 13χρονης Βασιλικής από δομή φιλοξενίας στην Αγία Παρασκευή.

Με εισαγγελική εντολή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της, καθώς υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά της.

Η Βασιλική Ζωή έχει ύψος 1,55 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου παρέχονται συνεχείς ενημερώσεις.