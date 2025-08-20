Σοκάρουν οι εικόνες από τα νέα θανατηφόρα τροχαία με μηχανές στην Αθήνα – 2 νεκροί σε Αγία Παρασκευή και Αιγάλεω

Ακόμα δύο άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο και ένας χαροπαλεύει, καθώς σήμερα Τετάρτη 20/8 σημειώθηκαν δύο τροχαία δυστυχήματα στην Αθήνα με διαφορά λίγης ώρας.

Στο πρώτο τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί στη συμβολή των Λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή.

Εκεί, ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής, εκσφενδονίστηκε και κατέληξε πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, που βρισκόταν ακινητοποιημένο στο φανάρι. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο άνδρας διακομίστηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”, όπου κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 11:40, σημειώθηκε από μια τραγωδία, αυτή τη φορά στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Αιγάλεω.

Υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι τώρα, μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, χτύπησε σε μια κολώνα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο ένας αναβάτης και να τραυματιστεί ο άλλος.

Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός.

Τα αίτια για τα δύο τραγικά τροχαία διερευνώνται από την Τροχαία.