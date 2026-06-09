Αγία Παρασκευή: Στον αδελφό του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή η οριστική επιμέλεια των δύο παιδιών του

Έντεκα μήνες παρέμειναν στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» τα δύο ανήλικα παιδιά του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα (09.06), η οριστική επιμέλεια των παιδιών του Μπέρκλεϊ ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

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Όπως αναφέρει η γραπτή δήλωση των γραπτή δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων της οικογένειας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη, η οικογένεια Γιεζιόρσκι επισημαίνει ακόμη ότι εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων.

Επιπλέον, η οικογένεια ευχαριστεί τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» όπου φιλοξενούνταν όλους αυτούς τους μήνες τα δύο ανήλικα.

Αναλυτικά η δήλωση των Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη, πληρεξουσίων δικηγόρων της οικογένειας Γιεζιόρσκι

«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού « Άγιος Ανδρέας» των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιορσκι Πρτσεμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση , καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

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Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

Νεκρή η πρώην συζύγος του Πολωνού καθηγητή

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην σύζυγος του καθηγητή βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στις κοινόχρηστες τουαλέτες των φυλακών με ένα σεντόνι, το οποίο χρησιμοποίησε ως θηλιά.

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Στις φυλακές Κορυδαλλού κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως ήταν ήδη αργά. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα άφησε σημείωμα προς τα παιδιά της και στους δικηγόρους της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

Το χρονικό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, ο Πολωνός καθηγητής είχε βρεθεί νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2025 στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

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Λίγες μέρες αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ συνέλαβαν για την υπόθεση 5 άτομα.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν η 44χρονη πρώην σύζυγος του θύματος, ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ο 35χρονος σύντροφος της 44χρονης ως φυσικός αυτουργός και ακόμα τρεις άντρες ως συνεργοί.

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Οι λόγοι πίσω από την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για θέματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.