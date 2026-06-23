Αγία Παρασκευή: Στόχος καταδρομικής επίθεσης το σπίτι του Χαρδαλιά – Έγραψαν συνθήματα σε τοίχους (Φωτογραφίες)

Καταδρομική επίθεση στο σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας 22/6 άγνωστοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 23:00 άγνωστος αριθμός ατόμων προσέγγισε το σπίτι φώναξε συνθήματα και προκάλεσε φθορές, γράφοντας με σπρέι συνθήματα σε τοίχους που σχετίζονται με την υπόθεση των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς και με τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες αποχώρησαν αμέσως μετά την ενέργειά τους, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., η οποία άρχισε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης και ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Ο Νίκος Χαρδαλιάς δέχθηκε άνανδρη επίθεση από 150 περίπου αναρχικούς στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του» είπε στον ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, στόχος εμπρηστικής επίθεσης είχαν γίνει και τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι.

«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω» είχε δηλώσει με αφορμή εκείνο το περιστατικό ο κ. Χαρδαλιάς.