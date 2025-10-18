29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Κυριακή

Με αφορμή τη διεξαγωγή του «29ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας», η Τροχαία ενημερώνει ότι την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 θα εφαρμοστούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε πλήθος οδών, πλατειών και λεωφόρων του κέντρου της Αθήνας.

Ωράριο και περιοχές διακοπής κυκλοφορίας:

06:00 – 13:00

Σταδίου (από Αμερικής έως Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α΄), Πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασ. Γεωργίου Α΄ και καθέτους αυτών μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

08:00 – 13:00

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Φιλελλήνων, Λεωφ. Συγγρού, Λεωφ. Βασ. Όλγας, Αθ. Διάκου, Βούρβαχη, Χατζηχρήστου, Βεϊκου, Γενναίου Κολοκοτρώνη, Ρούμελης, Βουτιέ, Αρακύνθου, Παναιτωλίου, Μουσών, Γαριβάλδη, Ακταίου, Ακάμαντος, Νηλέως, Ερμού, Αγ. Ασωμάτων, Μητροπόλεως, Αθηνάς, Πλατεία Ομονοίας, Σταδίου (τμήμα Πλατεία Ομονοίας έως Αμερικής), Πειραιώς, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), Πατησίων, Βερανζέρου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Καματερού, Πλατεία Βάθη, Μάρνη, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου και καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και των ρυθμιστικών σημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.