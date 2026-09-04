“Σαφάρι” της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 1.200 παραβάσεις σε φορτηγά

Από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική εξόρμηση (2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2026) για τον έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., διενεργώντας εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κλπ).

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Συνολικά, ελέγχθηκαν -3.052- φορτηγά και βεβαιώθηκαν -1.265- παραβάσεις εκ των οποίων, ενδεικτικά:

-1.091- για παραβίαση ταχογράφου (ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης).

για παραβίαση ταχογράφου (ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης). -21- για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης,

για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης, -12- για υπερβολική ταχύτητα,

για υπερβολική ταχύτητα, -9- για στέρηση ΚΤΕΟ,

για στέρηση ΚΤΕΟ, -5- για φθαρμένα ελαστικά κ.α.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης).

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.