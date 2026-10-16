Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Επιπλέον δρομολόγια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει το Τρένο του Πηλίου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι αμαξοστοιχίες 3800 (Άνω Λεχώνια – Μηλιές) και 3801 (Μηλιές – Άνω Λεχώνια) θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η αμαξοστοιχία 3801 θα αναχωρεί από τις Μηλιές στις 15:00. Και στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.

Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.