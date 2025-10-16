Ζελένσκι πριν την συνάντηση με τον Τραμπ: “Ο Πούτιν έχει κλείσει τα αυτιά του στην διπλωματία”

Λίγο πριν την νέα συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι μίλησε για την αδιαλλαξία Πούτιν καταγγέλλοντας την καθημερινή επιθετικότητα της Ρωσίας με drones και πυραύλους.

Σύμφωνα με τον Βολιντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές υποδομές.

«Χθες το βράδυ σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον του λαού μας, του ενεργειακού μας τομέα και των πολιτικών μας υποδομών. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 300 επιθετικά drones και 37 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας […] Οι Ρώσοι επιτίθενται με drones που μεταφέρουν πυρομαχικά διασποράς και εξαπολύουν πλήγματα για να τραυματίσουν πυροσβέστες και εργαζομένους στον ενεργειακό κλάδο που αποκαθιστούν κατεστραμμένες εγκαταστάσεις […]

Αυτό το φθινόπωρο, οι Ρώσοι επιχειρούν κάθε μέρα να χτυπήσουν τις ενεργειακές μας υποδομές. Ο Πούτιν έχει κλείσει τα αυτιά του σε όλα όσα λέει ο κόσμος, επομένως η μόνη γλώσσα που μπορεί ακόμα να φτάσει σε αυτόν είναι η γλώσσα της πίεσης […] Είναι δυνατόν να ληφθούν ισχυρές αποφάσεις, αποφάσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Κι αυτό εξαρτάται από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από όλους τους εταίρους των οποίων η δύναμη καθορίζει άμεσα το τέλος του πολέμου. Τώρα υπάρχει μια σημαντική δυναμική προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στην Ευρώπη, αυτό είναι επίσης δυνατό. Αυτό ακριβώς θα συζητήσω σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον», ανέφερε σε ανάρτησή του

Νωρίτερα, η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία σε εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός για άλλη μια φορά επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της DTEK Naftogaz με drones και πυραύλους», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Telegram. Last night brought strikes against our people, our energy sector, and our civilian infrastructure. Russia launched more than 300 attack drones and 37 missiles, a significant number of them ballistic, against Ukraine. Infrastructure in the Vinnytsia, Sumy, and Poltava regions came… pic.twitter.com/bH3TipG4d2— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Ζελένσκι: Θα συζητήσει το θέμα των Tomahawk με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει αύριο συνομιλίες στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων cruise Tomahawk στον ουκρανικό στρατό. Αυτό είναι το βασικό θέμα του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φθάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, διευκρίνισε ο ουκρανός αξιωματούχος, για να εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.