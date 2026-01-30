Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα μικρής εμβέλειας εναντίον των drones»

Όσα ανέφερε με ανάρτηση στο Telegram

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα μικρής εμβέλειας εναντίον των drones»
PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
DEBATER NEWSROOM

Η Ουκρανία ενισχύει την μικρής εμβέλειας αντιαεροπορική της άμυνα κατά των drones για να προστατεύσει καλύτερα τις πόλεις στη γραμμή του μετώπου στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Μετά τη συνάντηση που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Ζελένσκι είπε ότι έγιναν αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή των αντίστοιχων στρατιωτικών μονάδων, προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες αμυντικές γραμμές.

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας, όπως η Χερσώνα και Νικόπολη, όπως επίσης και στις παραμεθόριες κοινότητες της περιοχής Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά ένα “σαφάρι” εναντίον των αμάχων», δήλωσε με ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

