Ζελένσκι για συνάντηση με Πούτιν: “Τον προσκαλώ να έρθει στο Κίεβο αν τολμάει”

Στην απόρριψη της πρότασης για μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντιπροτείνοντας στον Ρώσο πρόεδρο να έρθει αυτός στο Κίεβο «αν τολμά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμήσει, φυσικά».

Όπως αναφέρει το Skynews, ο Ζελένσκι τόνισε ότι δεν θα συναντούσε τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι μια τελική συμφωνία για ένα ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια σύνοδο ηγετών.

Την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε αποκαλύψει ότι η Ρωσία είχε απευθύνει πρόσκληση προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε απορρίψει πέρυσι μια παρόμοια πρόταση, προτείνοντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να έρθει εκείνος στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε με τη σειρά του ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

“Δεν υπάρχει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός”

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ακόμη ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που να αφορά ενεργειακούς στόχους μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος και καμία άμεση συμφωνία για αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», τόνισε.

«Εάν η Ρωσία δεν χτυπήσει την ενεργειακή μας υποδομή – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιοδήποτε άλλο ενεργειακό στοιχείο – δεν θα χτυπήσουμε τις δικές τους», κατέληξε.