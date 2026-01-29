Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Ζελένσκι: H πρώτη αντίδραση του μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για εκεχειρία μιας εβδομάδας

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας

Ζελένσκι: H πρώτη αντίδραση του μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για εκεχειρία μιας εβδομάδας
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

