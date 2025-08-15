Ζελένσκι: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο»

Το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν την συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, όπως τόνισε σε ανακοίνωση του, η Ρωσία ακόμη και λίγες ώρες πριν την συνάντηση στην Αλάσκα συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις στην Ουκρανία. «Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, σκοτώνουν επίσης ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία εντολή, ούτε καμία ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

« Συνεχίζουμε τη συντονισμένη δράση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας – σήμερα μίλησα με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Η ομάδα μας είναι επίσης σε επαφή. Η διαφορά ώρας με την Αλάσκα είναι 11 ώρες, οπότε αύριο θα είναι μια μέρα που θα ξεκινήσει νωρίς για όλους στην Ευρώπη. Προετοιμαζόμαστε για τις αντίστοιχες συνομιλίες. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε και που έχει παρατείνει για χρόνια. Πρέπει να σταματήσουν οι δολοφονίες. Χρειάζεται συνάντηση των ηγετών. Τουλάχιστον της Ουκρανίας, της Αμερικής και της ρωσικής πλευράς, και μόνο σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατές αποτελεσματικές λύσεις. Χρειάζονται εγγυήσεις ασφάλειας. Ο μακροπρόθεσμος ειρήνη είναι πολύ απαραίτητος. Όλοι γνωρίζουν τους βασικούς στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοηθούν στην επίτευξη πραγματικών αποτελεσμάτων» είπε παράλληλα ο Ζελένσκι.