Στο Αζερμπαϊτζάν ο Ζελένσκι για να μιλήσει για ασφάλεια και ενέργεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στο Αζερμπαϊτζάν για συνομιλίες που αναμένεται να επικεντρωθούν στην ασφάλεια και την ενέργεια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

“Προσγειωθήκαμε στο Αζερμπαϊτζάν”, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος προσθέτοντας ότι η επίσκεψη έχει ως στόχο “τη συνεργασία και τον συντονισμό στο θέμα της ασφάλειας και της ενέργειας”.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά το ταξίδι του Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με το Κίεβο να προτείνει να μοιραστεί την εμπειρία του στη μάχη κατά των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται εναντίον των χωρών του Κόλπου και τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν, δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, έχουν καλές σχέσεις. Αυτό το κράτος του Καυκάσου είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Μπακού είναι αντίθετα τεταμένες, κυρίως μετά τον θάνατο 38 ανθρώπων όταν η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε κατά λάθος αεροσκάφος των αζερικών αερογραμμών.