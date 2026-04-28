Κέιτι Μίλερ: «Με προστάτευσε», λέει η σύζυγος του συμβούλου του Τραμπ που κατηγορήθηκε ότι την έβαλε «ασπίδα» στην επίθεση

Σε ξεκάθαρη διάψευση των ισχυρισμών που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Η ίδια τοποθετήθηκε σχετικά με το επίμαχο στιγμιότυπο από την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

Το χρονικό της παρερμηνείας

Η θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε όταν δημοσιεύθηκε φωτογραφία που απεικόνιζε τον Στίβεν Μίλερ να κρατά τη σύζυγό του από πίσω, ενώ απομακρύνονταν από τον χώρο της εκδήλωσης. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να τον κατηγορήσουν ότι χρησιμοποίησε την έγκυο σύζυγό του ως «ανθρώπινη ασπίδα» απέναντι στα πυρά.

Μιλώντας στο Fox News, η Κέιτι Μίλερ διευκρίνισε ότι βρισκόμενη στον όγδοο μήνα της κύησης, χρειαζόταν υποστήριξη για να σηκωθεί και να κινηθεί γρήγορα προς την έξοδο. Ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας, ο σύζυγός της την ώθησε να προπορευτεί ώστε να απομακρυνθεί πρώτη από το σημείο του κινδύνου.

Υπογράμμισε πως οι κινήσεις του αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην προστασία της ίδιας και του αγέννητου παιδιού τους.

Οπτικό υλικό από τη στιγμή της εκκένωσης επιβεβαιώνει πως ο σύμβουλος του Τραμπ παρέμενε σταθερά πίσω από τη σύζυγό του, έχοντας το χέρι του κοντά στο σώμα της για να την καθοδηγεί.

Η επίθεση και οι δικαστικές εξελίξεις

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 31χρονος Cole Tomas Allen επιχείρησε να διασπάσει την περίμετρο ασφαλείας του ξενοδοχείου όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση. Η άμεση επέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας πράκτορας, του οποίου η ζωή σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Στον δράστη, ο οποίος είχε πάνω του βαρύ οπλισμό (καραμπίνα και πιστόλι), απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ομοσπονδιακές αρχές εκτιμούν πως η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη εδώ και εβδομάδες. Ο Allen παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.