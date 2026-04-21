Ζελένσκι: «Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει»

Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba («Φιλία» στα ρωσικά) που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στον τμήμα του αγωγού που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο.

«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αγωγού Druzhba, που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.