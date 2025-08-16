Ζελένσκι: Απορρίπτει την παράδοση του Ντονμπάς στον Πούτιν – Υπέρ της παραχώρησης εδαφών ο Τραμπ

Διπλωματικός πυρετός επικρατεί μετά την συνάντηση Πούτιν – Τραμπ για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία και με τις εμπλεκόμενες πλευρές να παραμένουν σε απόσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στον ηγέτη της Ουκρανίας ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, έκανε γνωστό πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Τραμπ και ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως ο Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 16 Αυγούστου ότι η Ουκρανία πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ εκείνοι δεν είναι», μετά τη σύνοδο κορυφής που φιλοξένησε, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να ζήτησε περισσότερα εδάφη της Ουκρανίας.

Σε μια επακόλουθη ενημέρωση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης είχε προσφερθεί να παγώσει τα περισσότερα μέτωπα αν οι δυνάμεις του Κιέβου παραχωρούσαν ολόκληρο το Ντόνετσκ, την βιομηχανική περιοχή που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι απέρριψε το αίτημα, σύμφωνα με την πηγή. Η Ρωσία ελέγχει ήδη το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων περίπου των τριών τετάρτων της επαρχίας του Ντόνετσκ, στην οποία εισέβαλε για πρώτη φορά το 2014.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ενώ οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ, αλλά δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η πηγή ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες αυτές.\

New York Times: Υπέρ της παραχώρησης εδαφών ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα ότι υποστηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με την παραχώρηση των ακατέργαστων εδαφών στους Ρώσους εισβολείς, αντί να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τους New York Times, την πληροφορία μετέδωσαν δύο υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που είχαν ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Πούτιν, ο κ. Τραμπ εγκατέλειψε το αίτημά του για άμεση κατάπαυση του πυρός και πιστεύει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί μια γρήγορη ειρηνευτική συνθήκη, αρκεί ο κ. Ζελένσκι να συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα.