Η πρώτη δήλωση Πούτιν μετά την Αλάσκα: “Μιλήσαμε για τις αιτίες που οδήγησαν στον πόλεμο”

Την πρώτη του επίσημη δήλωση μετά την συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα έκανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τις ουσιαστικές αιτίες του πολέμου στην Ουκρανία με τον Αμερικανό ομόλογο του.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να μιλήσουμε για τις αιτίες που γέννησαν την κρίση. Ακριβώς η εξάλειψη αυτών των βαθέων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση της επίλυσης», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι η συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ειλικρινής και ουσιαστική».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.