Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα χιλιάδες έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Παρασκευή χιλιάδες έγγραφα και εικόνες για την υπόθεση Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο όγκος είναι τεράστιος με χιλιάδες έγγραφα για την υπόθεση αλλά και εικόνες που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα μετά την δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι η πιο διαφανής στην ιστορία».

«Δημοσιοποιώντας χιλιάδες σελίδες εγγράφων, συνεργαζόμενη με το αίτημα κλήτευσης της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και ζητώντας πρόσφατα από τον Πρόεδρο Τραμπ περαιτέρω έρευνες για τους Δημοκρατικούς φίλους του Έπσταϊν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα από ό,τι έχουν κάνει ποτέ οι Δημοκρατικοί», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει τα αρχεία του Έπσταϊν από τη διεύθυνση https://www.justice.gov/epstein.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες:

Αρχεία Δικαστηρίου

Γνωστοποιήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων βάσει του Νόμου περί Διαφάνειας των Αρχείων Epstein (HR 4405)

Νόμος περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIA)

Επιτροπή Εποπτείας και Γνωστοποιήσεων Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής

Υπάρχουν περισσότερες από 50 δικαστικές υποθέσεις που αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών ποινικών υποθέσεων κατά του Epstein, των πολιτειακών υποθέσεων στη Φλόριντα και των αστικών υποθέσεων όπως η αγωγή της Virginia Giuffre.

Υπάρχει ένας σύνδεσμος για κάθε υπόθεση και αυτός αποκαλύπτει έγγραφα pdf από την υπόθεση.