Νέες απειλές για βόμβα σε αεροπλάνα σε Δανία και Τσεχία – Στο στόχαστρο και ΜΜΕ σε Ιρλανδία και Βρετανία

Απειλές για βόμβα σε αεροσκάφη σημειώθηκαν την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου στην Δανία και την Τσεχία, σε συνέχεια αντίστοιχων πολλαπλών περιστατικών την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι ερευνά απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με την αρχική της εκτίμηση, δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες, όπως μεταδίδει το Reuters.

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«Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σήμερα σε σχέση με απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε ορατή παρουσία στο αεροδρόμιο», πρόσθεσαν.

Η Αστυνομία της Τσεχίας έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ: «Σήμερα επαναλαμβάνεται η απειλή για τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε ορισμένα αεροσκάφη που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Πράγας ή αναχωρούν από αυτό».

Στο στόχαστρο και ΜΜΕ

Παράλληλα, πολλαπλοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί στην Ιρλανδία και τη Βρετανία έγιναν σήμερα στόχος απειλών για βόμβα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk στην Ιρλανδία διέκοψε την εκπομπή του, καθώς το προσωπικό απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις λόγω απειλών για βόμβα, οι οποίες αποδείχθηκαν φάρσα.

Ο Newstalk συνέχισε να μεταδίδει το πρόγραμμά του στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) όταν το προσωπικό ενημερώθηκε ότι μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο στο κέντρο του Δουβλίνου, είπε στον αέρα η παρουσιάστρια Κλερ Μπάιρν.

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Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης το RTÉ και η εφημερίδα Irish Independent, καθώς και ορισμένοι ακόμη ειδησεογραφικοί οργανισμοί με έδρα τη Βρετανία, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστά. Μεγάλη αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές αυτές, αλλά αυτές που στάλθηκαν χθες στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας, είχαν την υπογραφή από τους «Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, τόνισαν πηγές και μμε.

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Μια απειλή σε πτήση χθες με προορισμό το αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, που εστάλη μέσω email έγραφε το εξής: «Εμείς, οι Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Την ίδια απειλή από την ίδια οργάνωση για βόμβες σε πτήσεις έλαβε χθες μέσω email το αεροδρόμιο της Ρώμης, σύμφωνα με ιταλικά μμε.