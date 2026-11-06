Μέγκαν Μαρκλ: Συνελήφθη ο 82χρονος πατέρας της για υπόθεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Στη σύλληψη του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του πρίγκιπα Χάρι, προχώρησαν την Παρασκευή (6/11) πράκτορες του FBI στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο έρευνας για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο 82χρονος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από την κόρη του, συνελήφθη σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Λέικλαντ, κοντά στην Τάμπα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από αμερικανικές δικαστικές πηγές, ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία σχετική με την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η σύλληψή του ακολουθεί έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις Φιλιππίνες και στο Μεξικό, όπου οι Αρχές εντόπισαν υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος του.

Η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ από το FBI

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων όπου διέμενε ο Τόμας Μαρκλ στη Φλόριντα.

Ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ τέθηκε υπό κράτηση από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ενώ η υπόθεσή του αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές στην Τάμπα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αμερικανική Δικαιοσύνη έχει προχωρήσει στην απαγγελία κατηγορίας για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

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Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει μετά τον εντοπισμό ύποπτου υλικού σε ακίνητο όπου είχε διαμείνει ο 82χρονος στις Φιλιππίνες.

Η σύλληψη αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να προδικάζει την ενοχή του κατηγορουμένου.

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Τι εντόπισαν οι Αρχές στις Φιλιππίνες

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές όταν ο γιος του Τόμας Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, κατήγγειλε ότι εντόπισε ύποπτο υλικό στην πρώην κατοικία του πατέρα του, στην περιοχή Σεμπού των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το υλικό βρισκόταν ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές.

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Οι Αρχές των Φιλιππίνων ξεκίνησαν έρευνα, εξετάζοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε ότι είχαν εντοπιστεί αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

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Οι ερευνητές επιδιώκουν να εξακριβώσουν την προέλευση του υλικού, την κυριότητα των συσκευών και την ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ο ρόλος του γιου του Τόμας Μαρκλ, ο οποίος είχε καταγγείλει αρχικά την ύπαρξη του υλικού.

Έρευνα και σε αποθήκη στο Μεξικό

Παράλληλα με την έρευνα στις Φιλιππίνες, κινητοποιήθηκαν και οι μεξικανικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε έφοδος σε αποθηκευτικό χώρο που φέρεται να είχε νοικιάσει ο Τόμας Μαρκλ στο Μεξικό.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο 82χρονος είχε ζήσει για αρκετά χρόνια στο Μεξικό, προτού μετακομίσει το 2025 στο Σεμπού των Φιλιππίνων.

Αργότερα επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διέμενε στη Φλόριντα.

Οι έρευνες στις διαφορετικές χώρες αποτελούν μέρος της προσπάθειας των Αρχών να διαπιστώσουν την προέλευση και την κατοχή του επίμαχου υλικού.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι κατείχε παράνομο υλικό ή ότι εμπλέκεται σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει τις καταγγελίες ψευδείς, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε βάρος του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αμερικανικών δικαστικών Αρχών.

Η σύλληψη και η απαγγελία κατηγορίας δεν συνιστούν καταδίκη, ενώ ο Τόμας Μαρκλ διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ στις καταγγελίες

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε τοποθετηθεί δημόσια για τις καταγγελίες πριν από τη σύλληψη του πατέρα της, εκφράζοντας τη βαθιά αναστάτωσή της.

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί για ανησυχητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον πατέρα της ήδη από το 2018, μετά την αποστολή σχετικής επιστολής στη βρετανική αστυνομία.

Παράλληλα, είχε εκφράσει την ελπίδα να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παιδιών που ενδεχομένως έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πατέρας της διατηρούν εδώ και χρόνια αποξενωμένες σχέσεις.

Ο Τόμας Μαρκλ δεν είχε παραστεί στον γάμο της κόρης του με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, ενώ η μεταξύ τους οικογενειακή ρήξη έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη διεθνή δημοσιότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή νεότερη δημόσια τοποθέτηση της δούκισσας ειδικά για τη σύλληψη της Παρασκευής.