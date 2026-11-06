Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Τζέι Ροκφέλερ – Κληρονόμος μιας διάσημης δυναστείας και Γερουσιαστής των Δημοκρατικών

Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος μίας από τις γνωστότερες και πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, ο οποίος υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στην αμερικανική Γερουσία, εργάσθηκε για την βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων στην υγειονομική περίθαλψη και άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους για την διαχείριση του Πολέμου στο Ιράκ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, γνωστοποίησε η Washington Post.

Λίγα λόγια για το βιογραφικό του

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Ο Τζέι Ροκφέλερ (Jay Rockefeller) ήταν Αμερικανός πολιτικός και μέλος της γνωστής οικογένειας Ροκφέλερ. Υπήρξε μία από τις σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της Δυτικής Βιρτζίνια, όπου διετέλεσε κυβερνήτης για οκτώ χρόνια και στη συνέχεια γερουσιαστής για τρεις δεκαετίες, από το 1985 έως το 2015. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας και οικονομικής ανάπτυξης.