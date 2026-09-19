Politico: Το νέο «πρόσωπο» της AfD – Λιγότερος θυμός, περισσότερη αισιοδοξία στην καμπάνια

Μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει το πολιτικό της μήνυμα στους ψηφοφόρους πραγματοποίησε η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στην εκλογική αναμέτρηση της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου κατέγραψε ιστορική επίδοση.

Όπως αναλύει σε δημοσίευμά του το Politico, το κόμμα επιχείρησε να συνδυάσει την παραδοσιακή, έντονα επικριτική πολιτική του αφήγηση με ένα πιο αισιόδοξο και θετικό μήνυμα.

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Πριν από πέντε χρόνια, μια χαρακτηριστική λέξη κυριαρχούσε στις αφίσες της AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο: «Αρκετά».

Το 2026, όμως, το κεντρικό μήνυμα άλλαξε.

«Όλα είναι δυνατά», ήταν ένα από τα βασικά συνθήματα της νέας καμπάνιας.

Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, μιλά στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του κόμματος στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, στις 5 Σεπτεμβρίου 2026. EPA/CLEMENS BILAN

Από τον θυμό στην αισιοδοξία

Η αλλαγή δεν περιορίστηκε σε ένα σύνθημα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Politico, η AfD επιχείρησε να προσθέσει στην καμπάνια της ένα στοιχείο νοσταλγίας και ελπίδας, απευθυνόμενη σε ψηφοφόρους που αισθάνονται ανασφάλεια απέναντι στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

Το DEBATER είχε καταγράψει την ιστορική εκλογική επίδοση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα υπερδιπλασίασε την εκλογική του δύναμη σε σχέση με το 2021.

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Η νέα επικοινωνιακή προσέγγιση έχει περιγραφεί από τον πολιτικό σύμβουλο Γιοχάνες Χίλιε ως «feel-good populism», δηλαδή ένας λαϊκισμός που επιχειρεί να δημιουργήσει περισσότερο θετικό συναίσθημα στον ψηφοφόρο.

Η παρατήρηση αφορά κυρίως τον τρόπο παρουσίασης του πολιτικού μηνύματος και όχι μια συνολική αλλαγή των θέσεων του κόμματος.

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Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, μαζί με τη σύζυγό του Τζούλια Ζίγκμουντ, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο Τάνγκερμιντε της Γερμανίας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2026. EPA/CLEMENS BILAN

Ο 35χρονος Ούλριχ Ζίγκμουντ στο επίκεντρο

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική διαδραμάτισε ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Ο 35χρονος πολιτικός καλλιέργησε στην προεκλογική περίοδο μια περισσότερο προσιτή εικόνα: χαμογελαστός στις συναντήσεις με ψηφοφόρους, selfies με υποστηρικτές και εμφανίσεις πάνω σε ένα μπλε vintage μηχανάκι από την εποχή της Ανατολικής Γερμανίας.

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Η ιστορικός Κάτια Χόγιερ εκτίμησε ότι ο Ζίγκμουντ απέκτησε για ένα μέρος των ψηφοφόρων χαρακτηριστικά πολιτικής «pop star».

Η διαφορετική αυτή εικόνα έχει επισημανθεί και από γερμανικά μέσα. Το Tagesschau περιέγραψε τον Ζίγκμουντ ως έναν υποψήφιο που παρουσιάστηκε συνειδητά διαφορετικά από τη δημόσια εικόνα που συχνά συνδέεται με την AfD: περισσότερο φιλικός και προσιτός και λιγότερο επιθετικός.

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Άλλαξε η εικόνα, όχι απαραίτητα το πρόγραμμα

Η αλλαγή του επικοινωνιακού τόνου δεν σημαίνει ότι μεταβλήθηκε αντίστοιχα και το πολιτικό πρόγραμμα της AfD.

Το κόμμα εξακολουθεί να εστιάζει έντονα στη μετανάστευση, στην ασφάλεια, στη γερμανική εθνική ταυτότητα και στην κριτική του πολιτικού κατεστημένου.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τι περιλαμβάνει το πολιτικό πρόγραμμα της AfD, από τις προτάσεις για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική μέχρι τις αλλαγές που επιδιώκει στην εκπαίδευση και στην κοινωνική πολιτική.

Το Politico επισημαίνει ακριβώς αυτή τη διπλή εικόνα: πίσω από τον περισσότερο αισιόδοξο τόνο της καμπάνιας, το κόμμα εξακολουθεί να περιγράφει τη Γερμανία ως χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή απειλή από τη μετανάστευση, την αποβιομηχάνιση και τις επιλογές των παραδοσιακών πολιτικών ελίτ.

Το μοντέλο που μπορεί να επιχειρήσει να επαναλάβει

Η σημασία της στρατηγικής ξεπερνά τη Σαξονία-Άνχαλτ.

Μετά την εκλογική επιτυχία εκεί, το ερώτημα είναι κατά πόσο η AfD θα επιχειρήσει να εφαρμόσει παρόμοια επικοινωνιακή τακτική και σε άλλες αναμετρήσεις.

Η επόμενη ημέρα της εκλογικής επιτυχίας στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει ήδη ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στη Γερμανία τόσο για τη στρατηγική των υπόλοιπων κομμάτων όσο και για το λεγόμενο «τείχος προστασίας» που αποκλείει τη συνεργασία τους με την AfD.

Η επικοινωνιακή μετατόπιση της AfD δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη για το τι οδήγησε τους ψηφοφόρους στην επιλογή τους. Δείχνει, όμως, μια συνειδητή προσπάθεια του κόμματος να διευρύνει την απήχησή του, παρουσιάζοντας ένα πιο αισιόδοξο και καθησυχαστικό δημόσιο πρόσωπο παράλληλα με την υφιστάμενη πολιτική του ατζέντα.