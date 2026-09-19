Washington Post: Ο Τραμπ παραδέχεται το πολιτικό κόστος του πολέμου με το Ιράν για τους Ρεπουμπλικανούς

Μια διαφορετική εικόνα από τη δημόσια αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ περιγράφει νέο δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον περισσότερο δεκτικός στις προειδοποιήσεις των συμβούλων του για τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ φέρεται να έχει αναγνωρίσει σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι μέρος του προβλήματος συνδέεται με δικές του πολιτικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και ο συνεχιζόμενος πόλεμος με το Ιράν.

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Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι ΗΠΑ οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Ακούει περισσότερο τις δημοσκοπήσεις

Κατά τη Washington Post, το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ παρακολουθεί στενότερα τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις της πολιτικής του ομάδας.

Σύμβουλοί του φέρονται πλέον να του παρουσιάζουν χωρίς ωραιοποίηση τα στοιχεία που θεωρούν αρνητικά για τους Ρεπουμπλικανούς, με τον ίδιο να εμφανίζεται περισσότερο πρόθυμος από ό,τι στο παρελθόν να ακούσει τις προειδοποιήσεις τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μεταξύ των θεμάτων που προβληματίζουν το επιτελείο του βρίσκονται οι επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν, η οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής.

Το Ιράν και οι τιμές της ενέργειας

Ο πόλεμος με το Ιράν, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και έχει ενισχύσει τις πολιτικές πιέσεις στην Ουάσινγκτον.

Η άνοδος στις τιμές πετρελαίου και καυσίμων έχει μετατραπεί σε σημαντικό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται αισθητές στα αμερικανικά νοικοκυριά.

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Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο πόλεμος πλησιάζει προς το τέλος του, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία.

Το DEBATER είχε ήδη γράψει στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέταζε το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που το Πεντάγωνο συνέχιζε την ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

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Τι δείχνει η τελευταία Reuters/Ipsos

Το πολιτικό περιβάλλον που περιγράφει η Washington Post αποτυπώνεται και σε πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 1.143 ενήλικες Αμερικανούς και έχει περιθώριο σφάλματος περίπου τριών ποσοστιαίων μονάδων, η αποδοχή της προεδρίας Τραμπ καταγράφηκε στο 35%, από το ιστορικό χαμηλό του 33% στα τέλη Αυγούστου.

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Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα επέλεγαν οι ερωτώμενοι εάν διεξάγονταν εκείνη τη στιγμή εκλογές για το Κογκρέσο, το 44% επέλεξε τους Δημοκρατικούς και το 37% τους Ρεπουμπλικανούς.

Πρόκειται για εθνική μέτρηση γενικής κομματικής προτίμησης και όχι για πρόβλεψη του αποτελέσματος στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες και πολιτείες, οι οποίες θα καθορίσουν τελικά τη σύνθεση της Βουλής και της Γερουσίας.

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«Μπορεί να χάσουμε τη Βουλή»

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες το ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Δημοσίως, πάντως, εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος και επιχειρεί να κινητοποιήσει τη βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Στο πρώτο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών που διοργανώθηκε ειδικά ενόψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ επιχείρησε να συνδέσει προσωπικά την πολιτική του παρουσία με την αναμέτρηση του Νοεμβρίου, καλώντας τους ψηφοφόρους του να προσέλθουν στις κάλπες.

Η εικόνα που περιγράφουν οι σύμβουλοί του στη Washington Post είναι, ωστόσο, περισσότερο επιφυλακτική: ο πρόεδρος φέρεται πλέον να αναγνωρίζει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί μέρος του πολιτικού προβλήματος που καλείται να διαχειριστεί.