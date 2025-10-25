«Ξενοδοχείο η Χαμάς»: Ο ξενώνας που φιλοξενεί στο Κάιρο 150 τρομοκράτες μετά την απελευθέρωσή τους από το Ισραήλ

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα, που υπεγράφη πρόσφατα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, περίπου 150 από αυτούς είναι μέλη της Χαμάς, τα οποία φιλοξενούνται σήμερα σε ξενοδοχείο στο Κάιρο, υπό στενή παρακολούθηση από τις αιγυπτιακές αρχές.

Οι άνδρες αυτοί, που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές επιθέσεις ως μέλη της Χαμάς και του ISIS, διαμένουν πλέον στο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ένα πεντάστερο θέρετρο με πολυτελείς ανέσεις, όπως πισίνα, σπα και εστιατόρια. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μεταξύ των αποφυλακισμένων βρίσκονται ο Mahmoud Issa, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζ α-Ντίν αλ-Κασάμ, ο Izz a-Din al-Hamamrah, μέλος του ISIS, και ο Samir Abu Nima, που φέρεται να ήταν εγκέφαλος βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία. Welcome to Hotel Hamas: 150 dangerous terrorists released by Israel under Gaza peace deal are staying at five-star luxury resort alongside unsuspecting Western tourists https://t.co/UAwWclu5t9— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 25, 2025

Η υποδοχή τους στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα ήταν ιδιαίτερα θερμή. Συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές τους συγκεντρώθηκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου για να τους καλωσορίσουν, γιορτάζοντας την αποφυλάκισή τους ύστερα από πολυετή κράτηση στις ισραηλινές φυλακές.

Η απελευθέρωση των κρατουμένων εντάσσεται στη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, η οποία αποτέλεσε μέρος του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προέβλεπε την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Αν και το Ισραήλ είχε εκφράσει αρχικά αντιρρήσεις, τελικά συναίνεσε στη συμφωνία, θεωρώντας πως ήταν ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ζωή των ομήρων και να δημιουργηθεί προοπτική προσωρινής ειρήνης.

Ωστόσο, η παρουσία δεκάδων πρώην μαχητών σε αιγυπτιακό έδαφος προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, οι αποφυλακισμένοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε χώρες όπως το Κατάρ, η Τουρκία και η Τυνησία, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει την επανασύνδεσή τους με τρομοκρατικά δίκτυα.

«Αυτοί οι εξτρεμιστές μπορούν να ανασυγκροτηθούν, να επανενωθούν με τους υποστηρικτές τους και να οργανώσουν ξανά τις δραστηριότητές τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη διεθνή ασφάλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.