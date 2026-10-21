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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στη μαρίνα Λαυρίου

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα

Πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στη μαρίνα Λαυρίου
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic στο Λαύριο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:15.

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Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο εσωτερικό του ιστιοπλοϊκού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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