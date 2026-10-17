Τραμπ: «Παγώνει» τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Επικαλείται το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ

Την αναστολή εφαρμογής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος το «εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σύμφωνα με το διάταγμα, τα μέτρα που προβλέπονται από νόμο ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κογκρέσο θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι νεωτέρας.

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Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής υποστήριξης στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Τι προβλέπουν οι κυρώσεις που αναστέλλονται

Ο νόμος, που επικυρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία του αμερικανικού Κογκρέσου κατά της Μόσχας μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι προβλέψεις του επικεντρώνονται κυρίως στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, ενώ περιλαμβάνουν μέτρα που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους.

Παράλληλα, παρέχεται στον Αμερικανό πρόεδρο η δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% στις πέντε χώρες που εισάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία.

Ωστόσο, η νομοθεσία αφήνει σημαντικά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στον πρόεδρο των ΗΠΑ ως προς την ενεργοποίηση των μέτρων.

Η ανησυχία της Ουκρανίας και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε υποστηρίξει την υιοθέτηση του συγκεκριμένου νόμου, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό εργαλείο άσκησης πίεσης στη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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Η αναστολή των κυρώσεων, ωστόσο, προστίθεται στις διαφωνίες που έχουν ανακύψει μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για άρση κυρώσεων, ώστε να επιτραπούν μεγάλες εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η εξέλιξη αυτή εντείνει τα ερωτήματα για τη μελλοντική κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.