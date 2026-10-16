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Κρεμλίνο: Ο Πούτιν συμφώνησε με την πρόταση του Πάπα για παροχή βοήθειας στους αμάχους στην Ολέσκι

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν την παροχή προμηθειών στον άμαχο πληθυσμό της πόλης

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν συμφώνησε με την πρόταση του Πάπα για παροχή βοήθειας στους αμάχους στην Ολέσκι
EPA POOL
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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα στον Πάπα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι στηρίζει την πρωτοβουλία του Βατικανού για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στην πόλη Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεργαστεί για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Το Βατικανό ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι Πάπας ο Λέων είχε παροτρύνει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε εκεχειρία, ώστε να καταστεί δυνατή η είσοδος προμηθειών πρώτων βοηθειών και τροφίμων στην πόλη και να επιτραπεί η εθελοντική εκκένωση του άμαχου πληθυσμού.

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   Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν την παροχή προμηθειών στον άμαχο πληθυσμό της πόλης, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις επιθυμούν να ανακαταλάβουν.

   «Η πρόθεση του Βατικανού να συμβάλει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού της πόλης και στην οργάνωση της παροχής βασικών εφοδίων έτυχε υποστήριξης», ανέφερε το Κρεμλίνο σε δήλωσή του.

   «Συμφωνήθηκε η συνεργασία σε αυτό το θέμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

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