Τραμπ και Ζελένσκι στα πρόθυρα οριστικής ρήξης: Η στροφή προς τον Πούτιν και ο φόβος της Ουκρανίας

Σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις τους βρίσκονται οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι τελευταίες αποφάσεις της Ουάσινγκτον απέναντι στη Ρωσία προκαλούν έντονη ανησυχία στο Κίεβο για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προέδρων έχει ξεπεράσει πλέον το επίπεδο των προσωπικών διαφωνιών, με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμων δυνατοτήτων για την άμυνά της.

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Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας⁠, επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εβδομάδα που έφερε τις δύο πλευρές στα άκρα

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων που προκάλεσαν την αντίδραση της ουκρανικής ηγεσίας.

Αρχικά ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να περιορίσει τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Στη συνέχεια παρουσίασε μια συμφωνία για περιορισμό των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, την οποία χαρακτήρισε ενεργειακή εκεχειρία.

Ο Τραμπ άσκησε παράλληλα δημόσια κριτική στον Ζελένσκι, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει την ανάδειξη νέου προέδρου στην Ουκρανία.

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Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε την αμερικανική πίεση για διακοπή των πληγμάτων κατά ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν εάν αισθάνεται ότι η Ουκρανία χάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ζελένσκι απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».

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Ο φόβος για το Starshield και τις αμερικανικές πληροφορίες

Η ανησυχία του Κιέβου δεν περιορίζεται στις πολιτικές δηλώσεις.

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Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, ουκρανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν αιφνίδιους περιορισμούς στη χρήση του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού δικτύου Starlink της SpaceX.

Το σύστημα χρησιμοποιείται για επικοινωνίες και για τον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αποστολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Οι περιορισμοί προκάλεσαν ερωτήματα για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα τις τεχνολογικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται οι ουκρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι σε δύο πρόσφατες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο δεν υπήρξε η συνήθης έγκαιρη προειδοποίηση από τους συμμάχους τους.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτό συνδέεται με αλλαγή στην αμερικανική συνεργασία ή με τις ιδιαίτερες συνθήκες των συγκεκριμένων επιθέσεων.

Γιατί η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται από τις ΗΠΑ

Παρότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει σημαντικά την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία, παραμένει εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους κρίσιμους τομείς.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η παροχή πληροφοριών για έγκαιρη προειδοποίηση έναντι βαλλιστικών πυραύλων, η προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και τα ανταλλακτικά για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Μια ενδεχόμενη διακοπή αυτής της υποστήριξης θα μπορούσε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αεράμυνας και να αυξήσει την έκθεση των πόλεων στις ρωσικές επιθέσεις.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη για τα αποθέματα πυραύλων Patriot, τα οποία βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω των αυξημένων διεθνών στρατιωτικών αναγκών.

Η Ευρώπη στο πλευρό του Ζελένσκι

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ζελένσκι αναζητά ισχυρότερη στήριξη από τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Κατά τις επαφές του στις Βρυξέλλες, ζήτησε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για το 2027, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τρόπους συνέχισης της χρηματοδότησης της ουκρανικής άμυνας.

Ωστόσο, ακόμη και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βοήθειας δεν μπορεί να υποκαταστήσει άμεσα όλες τις στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχουν οι ΗΠΑ.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο εάν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, αλλά εάν η Ουκρανία θα συνεχίσει να διαθέτει την αμερικανική υποστήριξη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.