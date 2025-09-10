WSJ: Τουρκία και Αίγυπτος είχαν προειδοποιήσει τη Χαμάς για το ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα

Έξι νεκροί είναι ο απολογισμός της επίθεσης του Ισραήλ στη Ντόχα χθες Τρίτη, το πρώτο που γίνεται στα χρονικά του Κατάρ.

Παρόλο, που σκοπός των ισραηλινών δυνάμεων ήταν να “αποκεφαλοστεί” η ηγεσία της Χαμάς, κατάφεραν να σκοτώσουν μόνο τον γιο του επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής του γραφείου του, 3 σωματοφύλακες, καθώς και αστυνομικό του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, αν και οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως τόσο η Ντόχα όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκαν για το επικείμενο χτύπημα, κάτι τέτοιο φαίνεται πως διαψεύδεται.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αξιωματούχους από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες που μίλησαν στη Wall Street Journal, Τούρκοι και Αιγύπτιοι είχαν προειδοποιήσει την πολιτική ηγεσία της Χαμάς να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις συναντήσεις τους τις εβδομάδες πριν από την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της ομάδας στη Ντόχα χθες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε στην εφημερίδα ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για την επίθεση λίγα λεπτά πριν από την εκτόξευση και δεν αποκάλυψε τον στόχο.

Η Ουάσιγκτον, σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, επέκρινε με ασυνήθιστα έντονο τόνο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει επανειλημμένα και δημόσια την δυσαρέσκειά του.

«Δεν είμαι ευτυχής», «είμαι πολύ δυσαρεστημένος», επαναλάμβανε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ερωτηθείς σχετικά.

Επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων, αν και η κυβέρνησή του προειδοποιήθηκε «από τον αμερικανικό στρατό», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Τα πλήγματα στο Κατάρ έκαναν τον πρόεδρο Τραμπ να «αισθανθεί πολύ άσχημα» παρότι η «εξάλειψη της Χαμάς» είναι «αξιέπαινος στόχος», διαβεβαίωνε νωρίτερα εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διέψευσε κατηγορηματικά πως προειδοποιήθηκε για την επιδρομή από τις ΗΠΑ.

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.