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Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη

Είχε διακοπεί μετά από φωτιά

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αποκαταστάθηκε στις 11:06 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

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