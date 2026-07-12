Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη

Αποκαταστάθηκε στις 11:06 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης.