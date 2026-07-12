Μοναστηράκι: Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο

Αίσιο τέλος είχε η κινητοποίηση των διωκτικών Αρχών στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου το μεσημέρι της Κυριακής (12/07).

Ο συναγερμός σήμανε όταν εντοπίστηκε μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα επί της οδού Μιαούλη 16, στην περιοχή του Ψυρρή.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, ενώ εκλήθη και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς προκειμένου να διεξαχθεί ο απαραίτητος έλεγχος με ασφάλεια.

Έπειτα από την εξέταση των πυροτεχνουργών, ο συναγερμός έληξε, καθώς διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο της βαλίτσας δεν ενείχε κανέναν κίνδυνο.