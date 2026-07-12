Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μοναστηράκι: Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο

Το περιεχόμενο της βαλίτσας δεν ενείχε κανέναν κίνδυνο

Μοναστηράκι: Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:24

Αίσιο τέλος είχε η κινητοποίηση των διωκτικών Αρχών στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου το μεσημέρι της Κυριακής (12/07).

Ο συναγερμός σήμανε όταν εντοπίστηκε μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα επί της οδού Μιαούλη 16, στην περιοχή του Ψυρρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, ενώ εκλήθη και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς προκειμένου να διεξαχθεί ο απαραίτητος έλεγχος με ασφάλεια.

Έπειτα από την εξέταση των πυροτεχνουργών, ο συναγερμός έληξε, καθώς διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο της βαλίτσας δεν ενείχε κανέναν κίνδυνο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (12.07) στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει απορρίματα και ξερά χόρτα. Περισσότερα σε λίγο…

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (12.07) στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει απορρίματα και ξερά χόρτα. Περισσότερα σε λίγο…