Washington Post: Ο Πούτιν ζητά από τον Τραμπ τον έλεγχο του Ντονέτσκ

Σε νέες πληροφορίες που έφερε στο φως η Washington Post, προκύπτει ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της προηγούμενης Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, μιας στρατηγικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνομιλίας, η επιμονή του Πούτιν υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για συμφωνία.

Η κατάσταση στο Ντονέτσκ

Από το 2014, ρωσικές ή ρωσόφιλες δυνάμεις ελέγχουν τμήματα του Ντονέτσκ, χωρίς να έχουν καταφέρει να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή. Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του 2022. Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιστέκονται σθεναρά, θεωρώντας την περιοχή κρίσιμη για την αποτροπή ταχείας ρωσικής προέλασης προς το Κίεβο.

Οι διαπραγματεύσεις και η στάση του Τραμπ

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα για τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, αλλά μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε την ανάγκη τερματισμού της αιματοχυσίας και επίτευξης συμφωνίας. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, φέρεται να συζητήθηκε η παραχώρηση τμημάτων Ζαπορίζια και Χερσώνας ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο του Ντονέτσκ, κάτι που ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεώρησαν «βήμα προόδου».

Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες υπογραμμίζουν ότι το Κίεβο δύσκολα θα αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση, καθώς θεωρείται ισοδύναμη με το «να κόψει το ίδιο του το πόδι χωρίς αντάλλαγμα».

Επόμενα βήματα και διπλωματικές πρωτοβουλίες

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πιέζει για πιθανή παραχώρηση του Ντονέτσκ επικαλούμενος τη ρωσόφωνη σύνθεση της περιοχής, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προετοιμάζει την επερχόμενη σύνοδο στη Βουδαπέστη, όπου Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να επαναλάβουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η κυβέρνηση Ζελένσκι υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία, ζητώντας παράλληλα ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη για την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης.

Με τον δύσκολο χειμώνα να πλησιάζει και τη Ρωσία να πλήττει ενεργειακές υποδομές, ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να αποφύγει την αποστολή βαρέων όπλων και να εστιάσει στη διπλωματική λύση.