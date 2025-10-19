Τραμπ προκαλεί ξανά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό επιτίθεται στους διαδηλωτές του «No Kings»

Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του κινήματος «No Kings» ενάντια στην κυβέρνησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social ένα 21 δευτερολέπτων βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται ως βασιλιάς που πετά μαχητικό αεροσκάφος και βομβαρδίζει τους διαδηλωτές με περιττώματα.

Ο Τραμπ, που έχει έντονο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν κρύβει την αδυναμία του σε αυτήν, χρησιμοποιώντας την για να σχολιάζει και να σατιρίζει πολιτικά γεγονότα.

Δείτε το βίντεο: