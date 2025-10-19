Τραμπ προκαλεί ξανά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό επιτίθεται στους διαδηλωτές του «No Kings»
Εμφανίζεται να στοχεύει τους διαδηλωτές με ακραίο τρόπο
Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του κινήματος «No Kings» ενάντια στην κυβέρνησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social ένα 21 δευτερολέπτων βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται ως βασιλιάς που πετά μαχητικό αεροσκάφος και βομβαρδίζει τους διαδηλωτές με περιττώματα.
Ο Τραμπ, που έχει έντονο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν κρύβει την αδυναμία του σε αυτήν, χρησιμοποιώντας την για να σχολιάζει και να σατιρίζει πολιτικά γεγονότα.
Δείτε το βίντεο:
Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.
This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025
