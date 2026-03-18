Washington post: Η μυστική συνάντηση του Βανς με τον επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας πριν την παραίτησή του

Η αιφνιδιαστική και με έντονο πολιτικό αντίκτυπο παραίτηση του Τζο Κεντ από την ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας προκάλεσε αναταράξεις στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Προειδοποιήσεις πριν την αποχώρηση

Λίγο πριν αποχωρήσει, ο Κεντ είχε ενημερώσει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για τις προθέσεις του, παραδίδοντάς του την επιστολή παραίτησης μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο, ο Βανς τον προέτρεψε να συζητήσει το ζήτημα με τον προσωπάρχη και τον ίδιο τον πρόεδρο, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμικού σεβασμού.

Καταγγελίες για τον πόλεμο με το Ιράν

Στη δημόσια δήλωσή του, ο Κεντ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε σύγκρουση με το Ιράν υπό πίεση και βάσει παραπλανητικών πληροφοριών.

Υποστήριξε ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από το Ισραήλ και ισχυρούς φιλοϊσραηλινούς κύκλους, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει έναν πόλεμο που θεωρεί άδικο. Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο για εγκατάλειψη της προεκλογικής του δέσμευσης περί μη παρέμβασης.

Παρουσίες και εσωτερικές διεργασίες

Κατά την προσωπική ενημέρωση του Βανς για την παραίτηση, παρούσα φέρεται να ήταν και η Τούλσι Γκάμπαρντ. Δεν είναι σαφές αν η ηγεσία της κυβέρνησης είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την πρόθεση του Κεντ να εκφράσει δημόσια διαφωνία με την πολεμική στρατηγική.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε θετικά την αποχώρηση, δηλώνοντας ότι η στάση του Κεντ –ο οποίος δεν θεωρούσε το Ιράν απειλή– τον καθιστούσε ακατάλληλο για τη θέση. Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες απόψεις δεν είναι αποδεκτές εντός της κυβέρνησης.

Ρήγμα στην πτέρυγα «America First»

Η παραίτηση αναδεικνύει τη διεύρυνση του χάσματος στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ιδιαίτερα μεταξύ της μη παρεμβατικής πτέρυγας, στην οποία ανήκουν ο Κεντ, η Γκάμπαρντ και ο Βανς, και των πιο σκληροπυρηνικών Ρεπουμπλικανών που στηρίζουν πιο επιθετική στάση έναντι του Ιράν και στενότερη συνεργασία με το Ισραήλ.

Καταγγελίες περί παραπληροφόρησης

Στην επιστολή του, ο Κεντ κατηγορεί ισραηλινούς αξιωματούχους και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για εκστρατεία παραπληροφόρησης, συγκρίνοντας την κατάσταση με την περίοδο πριν τον πόλεμο στο Ιράκ. Ο ίδιος, με εκτεταμένη στρατιωτική εμπειρία και προσωπικές απώλειες, εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε νέες εμπλοκές στη Μέση Ανατολή.

Οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης

Την ίδια στιγμή, η ένταση έχει ήδη αντίκτυπο στην οικονομία, με τις τιμές καυσίμων να σημειώνουν σημαντική αύξηση. Επιπλέον, κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου παραμένει ουσιαστικά κλειστό, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η αποχώρηση του Κεντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του πολιτικού φάσματος. Εκπρόσωποι της «America First» τάσης τον εξήραν ως πατριώτη, ενώ άσκησαν δριμεία κριτική στον Τραμπ.

Αντίθετα, η ηγεσία του Κογκρέσου υποστήριξε τη γραμμή της κυβέρνησης, επιμένοντας ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή, ιδιαίτερα σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα.