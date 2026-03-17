Τζο Κεντ: Παραίτητη «βόμβα» από κορυφαίο αξιωματούχο του Τραμπ με αιχμές για τον πόλεμο στο Ιράν – «Μας πίεσε το Ισραήλ»

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ, υπέβαλε την παραίτησή του, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν αποτελούσε άμεση απειλή για την αμερικανική ασφάλεια.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Παραίτηση με αιχμές για την εξωτερική πολιτική

Ο Κεντ αναφέρει ότι, έπειτα από ώριμη σκέψη, αποφάσισε να αποχωρήσει άμεσα από τα καθήκοντά του, τονίζοντας πως δεν μπορεί να στηρίξει έναν πόλεμο που θεωρεί αδικαιολόγητο. Υπογραμμίζει ότι η σύγκρουση δεν βασίστηκε σε πραγματική απειλή, αλλά σε πολιτικές και γεωστρατηγικές πιέσεις.

Καταγγελίες για επιρροές και πιέσεις

Στην επιστολή του, αποδίδει την έναρξη του πολέμου σε πιέσεις που, όπως ισχυρίζεται, προήλθαν από το Ισραήλ και ισχυρά φιλοϊσραηλινά κέντρα επιρροής στις ΗΠΑ. Παράλληλα, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης από Ισραηλινούς αξιωματούχους και τμήματα των αμερικανικών ΜΜΕ, η οποία –κατά τον ίδιο– διαμόρφωσε ένα μονοδιάστατο, φιλοπολεμικό κλίμα.

«Παραπλάνηση της ηγεσίας»

Ο πρώην επικεφαλής του NCTC υποστηρίζει ότι το περιβάλλον αυτό οδήγησε την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ στο να πιστέψει πως το Ιράν αποτελούσε άμεσο κίνδυνο και ότι μια στρατιωτική επίθεση θα οδηγούσε σε γρήγορη νίκη. Όπως επισημαίνει, αυτή η εκτίμηση ήταν λανθασμένη και βασίστηκε σε στρεβλή πληροφόρηση.

Αναφορά στο προηγούμενο του Ιράκ

Ο Κεντ συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση με την περίοδο πριν τον πόλεμο στο Ιράκ, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες τακτικές για την προώθηση της σύγκρουσης.

Προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να επαναλάβουν ένα στρατηγικό λάθος με βαρύ ανθρώπινο και εθνικό κόστος, καταλήγοντας πως μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να αποφευχθεί.