ΗΠΑ: Σάλος από την παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας – «Ήταν ανεπαρκής», σχολίασε ο Τραμπ
Την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «θετική εξέλιξη».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, παρότι θεωρούσε τον Τζο Κεντ «καλό άνθρωπο», τον έκρινε ανεπαρκή σε ζητήματα ασφάλειας. Όπως σημείωσε, η στάση του Κεντ απέναντι στο Ιράν, το οποίο δεν θεωρούσε απειλή, επιβεβαίωσε, κατά τον ίδιο, ότι η αποχώρησή του ήταν αναγκαία.
Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο, προσθέτοντας πως όποιος δεν αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα δεν έχει θέση σε καίριες κυβερνητικές θέσεις.
Αιχμές από τον Λευκό Οίκο
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης, Καρολάιν Λέβιτ, η οποία απέρριψε το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης ως ανακριβές. Σε ανάρτησή της, έκανε λόγο για «πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς», επιμένοντας ότι ο πρόεδρος διέθετε σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες πως το Ιράν σχεδίαζε επίθεση κατά των ΗΠΑ.
Τόνισε επίσης ότι η απόφαση για στρατιωτική δράση δεν ελήφθη υπό εξωτερικές πιέσεις, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμους και προσβλητικούς» τους ισχυρισμούς περί επιρροής του Ισραήλ.
Η επιστολή παραίτησης και οι καταγγελίες
Νωρίτερα, ο Τζο Κεντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του, εκφράζοντας έντονες διαφωνίες με την πολιτική της κυβέρνησης στο Ιράν. Στην επιστολή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει έναν πόλεμο τον οποίο θεωρεί αδικαιολόγητο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ.
Παράλληλα, κατηγόρησε ισραηλινούς αξιωματούχους και τμήμα των αμερικανικών ΜΜΕ ότι καλλιέργησαν ένα κλίμα παραπληροφόρησης, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– οδήγησε την αμερικανική ηγεσία σε λανθασμένες εκτιμήσεις και τελικά σε πολεμική εμπλοκή.
Έκανε μάλιστα παραλληλισμό με τον πόλεμο στο Ιράκ, προειδοποιώντας για επανάληψη παλαιών λαθών.
Ποιος είναι ο Τζο Κεντ
Ο Τζο Κεντ είναι βετεράνος των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και πρώην στέλεχος της CIA. Ανέλαβε την ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας τον περασμένο Ιούλιο, σε μια επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως από τους Δημοκρατικούς.
Η κριτική επικεντρώθηκε στις προηγούμενες σχέσεις του με πρόσωπα και ομάδες της ακροδεξιάς, καθώς και σε θέσεις που είχε εκφράσει σχετικά με θεωρίες συνωμοσίας. Στο παρελθόν είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία έδρα στο Κογκρέσο.
Στην προσωπική του ζωή, έχει βιώσει μια σοβαρή απώλεια, καθώς η σύζυγός του σκοτώθηκε το 2019 σε επίθεση στη Συρία. Είναι πατέρας δύο παιδιών.
