“Βροχή” ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου – Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Δίχως όρια φαίνεται πως είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται εδώ και 20 ημέρες, και τις τελευταίες ώρες έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα και έχει εκτροχιάσει τις τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το Ισραήλ έπληξε χθες Τετάρτη 17/3 για πρώτη φορά ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν που συνδέονται με το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars, με τις ιρανικές δυνάμεις να απαντούν με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Ειδικότερα, το Ιράν εξαπέλυσε δύο επιθέσεις κατά της γιγαντιαίας εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ, έπληξε την εγκατάσταση φυσικού αερίου Habshan και στο κοίτασμα Bab στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ στοχοποίησε το διυλιστήριο Samref της Saudi Aramco, στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και το διυλιστήριο πετρελαίου Mina Al-Ahmadi στο Κουβέιτ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι θα «τινάξει μαζικά στον αέρα» ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, αν το Ιράν πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω ανταποδοτικές επιθέσεις σε υποδομές του Κατάρ.

Το Ιράν προειδοποιεί για νέες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών

Εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του «δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

BREAKING: IRGC warns response to attacks on Iran’s energy infrastructure 'not yet finished'



Επισήμανε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων ISNAότι αν επαναληφθούν οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, η αντίδραση θα είναι «πολύ πιο σφοδρή».

«Προειδοποιούμε τον εχθρό ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος επιτιθέμενος στις ενεργειακές υποδομές του… Ιράν», είπε. «Αν αυτό επαναληφθεί, οι επόμενες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών σας και των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν μέχρι την πλήρη καταστροφή τους.»

Συναγερμός στο Ισραήλ για νέα επίθεση – 4 νεκροί τη νύχτα

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ζημιές σε κτίριο στο Τελ Αβίβ, μετά από νέα ιρανική πυραυλική επίθεση.

Η επίθεση προκάλεσε την ενεργοποίηση των σειρήνων σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ , σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times of Israel».

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις Παλαιστίνιες γυναίκες και ένας αλλοδαπός, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Tel Aviv residents found damage from an overnight Iranian missile strike, which followed Israel's killing of Iran's intelligence minister Esmail Khatib

Τρεις Παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν στο Μπεϊτ Άουα, κοντά στη Χεβρώνα στην Δυτική Όχθη, όταν θραύσματα ή πιθανώς ένα βλήμα από ιρανικό πύραυλο έπεσε πάνω σε ένα γυναικείο κομμωτήριο, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο και δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, σημειώνει ο Guardian.

Ένας Ταϊλανδός εργάτης σκοτώθηκε επίσης στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης. Η ισραηλινή εφημερίδα Hareetz ανέφερε ότι ένας Ταϊλανδός υπήκοος ηλικίας 20 ετών σκοτώθηκε από χτύπημα σε αγροτική εγκατάσταση στην περιοχή Σαρόν, βόρεια του Τελ Αβίβ.

Ιρανικές επιθέσεις σε 3 διυλιστήρια σε Σ. Αραβία, Κουβέιτ και σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Το διυλιστήριο Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία και δύο ακόμη διυλιστήρια του Κουβέιτ έχουν πληγεί από επιθέσεις drones, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Εχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Στο Κουβέιτ, τα δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, τα Mina Abdullah και Mina Al-Ahmadi, επλήγησαν επίσης σήμερα το πρωί από ένα drone το καθένα. Πυρκαγιές ξέσπασαν και στις δύο εγκαταστάσεις.

Η Kuwait National Petroleum Company (KNPC) ανακοίνωσε αργότερα ότι οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Τα δύο διυλιστήρια έχουν δυναμικότητα 800.000 βαρ./ημ.

Τη νύκτα, ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές» στη σημαντικότερη υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για σοβαρή οικονομική κρίση και προκαλώντας νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Απανωτές επιθέσεις του Ισραήλ στον βόρειο Λίβανο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πόλεις στον νότιο Λίβανο. Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν τουλάχιστον 8 πόλεις του Λιβάνου.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν πυροβολισμοί από δυνάμεις του Ισραήλ σε πέντε διαφορετικές περιοχές.

Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκαν ξανά σειρήνες για πυραύλους σε αρκετές κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς η Χεζμπολάχ απαντά με ρουκέτες.

Mάλιστα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε αρκετούς από τους θαλάμους του και είχε ως αποτέλεσμα ασθενείς και προσωπικό να υποστούν εισπνοή καπνού, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sheikh Ragheb Harb στο Toul, στα περίχωρα της Ναμπατίε, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι ισραηλινή επίθεση σε γειτονικό κτίριο προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας εντατικής θεραπείας.

Η διοίκηση του νοσοκομείου δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο ιρανικός στρατός υπόσχεται «πλήρη καταστροφή» των ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο

Η επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν ήταν «ένα σοβαρό λάθος», προειδοποίησε εκπρόσωπος του επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόσθεσε ότι «οι επόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές σας υποδομές και σε εκείνες των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν μέχρι την πλήρη καταστροφή», εάν στοχοποιηθούν ξανά ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο σκληρή από τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις», συμπλήρωσε.

Βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), σύμφωνα πληροφορίες, κατά τις πρωινές ώρες, σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου έβαλε δύο βλήματα και κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η πυροβολαρχία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ομάν καταδικάζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Το Ομάν καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο, μεταξύ άλλων στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Το Ομάν επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων, της αποχής από επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις και στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς αυτές τις χώρες», αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση.

Το Ομάν, το οποίο είχε αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου, έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιστροφή στη διπλωματία, σημειώνει το Al Jazeera.

Κλειστός για άλλες 72 ώρες ο εναέριος χώρος του Ιράκ

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράκ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να κρατά κλειστό τον εναέριο χώρο της χώρας για τις επόμενες τρεις ημέρες, έως το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω της κατάστασης ασφάλειας στην περιοχή.

Το κλείσιμο ισχύει για όλα τα «αεροσκάφη που φτάνουν, αναχωρούν ή διέρχονται από τον εναέριο χώρο», ανέφερε.

Ιράν: Εξετάζει την επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξετάζει μια πρόταση για την επιβολή τελών διέλευσης σε σκάφη που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ένας νομοθέτης την Πέμπτη, σε μια πιθανή προσπάθεια να επωφεληθεί οικονομικά από τον νέο έλεγχο της Τεχεράνης πάνω στην κρίσιμη υδάτινη οδό, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει διαταράξει τη θαλάσσια διέλευση μέσω των στενών για σκάφη που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τους πολεμικούς της αντιπάλους και τους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με το Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν (ISNA), ο νομοθέτης δήλωσε ότι το κοινοβούλιο εξετάζει ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου οι χώρες που χρησιμοποιούν τα στενά για ναυτιλία, μεταφορά ενέργειας και προμήθειες τροφίμων θα υποχρεούνται να καταβάλλουν διόδια και φόρους στο Ιράν.

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε ότι «ένα νέο καθεστώς για τα Στενά του Ορμούζ» θα ακολουθήσει τον ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να εφαρμόζει θαλάσσιους περιορισμούς σε κράτη που της έχουν επιβάλει κυρώσεις.

«Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική θέση των Στενών του Ορμούζ, μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις (στη Δύση) και να εμποδίσουμε τα πλοία τους να περάσουν από αυτή την υδάτινη οδό», δήλωσε την Πέμπτη ο Mohammad Mokhber, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.