Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις μετά την παραίτηση του Τζον Χίλι

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ διόρισε τον Νταν Τζάρβις υπουργό Άμυνας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών.

Ο 52χρονος Νταν Τζάρβις θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς των Εργατικών σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Πριν μπει στην πολιτική υπηρέτησε ως αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. Μεταξύ άλλων συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του Σάντχερστ και έχει σπουδάσει Διεθνή Πολιτική και Στρατηγική.

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Βουλευτής εξελέγη για πρώτη φορά το 2011, στην περιφέρεια Μπάρνσλεϊ της βόρειας Αγγλίας. Διετέλεσε επίσης δήμαρχος του Νότιου Γιορκσάιρ, ενώ μέχρι τον νέο διορισμό του κατείχε τη θέση του Υφυπουργού Άμυνας, με αρμοδιότητα σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας, συνόρων και εθνικής ασφάλειας.

Η ανάληψη του υπουργείου Άμυνας από τον Τζάρβις πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση καθώς πληθαίνουν οι φωνές εντός των Εργατικών που ζητούν από τον πρωθυπουργό να ορίσει την ημερομηνία αποχώρησής του από την ηγεσία του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό μετά την παραίτηση του Τζον Χίλι, ακολούθησε και η παραίτηση του άλλου υφυπουργού Άμυνας με χαρτοφυλάκιο τις Ένοπλες Δυνάμεις, του Αλ Καρνς.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο άνδρες τόνισαν ότι το υφιστάμενο σχέδιο χρηματοδότησης δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες διεθνείς προκλήσεις, ιδιαίτερα μετά τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις προειδοποιήσεις των στρατιωτικών επιτελείων για άμεση ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο Κιρ Στάρμερ με τη σειρά του υπερασπίστηκε τον κυβερνητικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη δεσμευθεί για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια.

Ποιος είναι ο Νταν Τζάρβις

Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1972.

Υπηρέτησε ως αξιωματικός του βρετανικού Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.

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Έλαβε μέρος σε στρατιωτικές αποστολές στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Σάντχερστ.

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Διετέλεσε δήμαρχος του Νότιου Γιορκσάιρ.

Εκλέχθηκε βουλευτής των Εργατικών το 2011.

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Υπηρέτησε ως Υφυπουργός ‘Αμυνας με χαρτοφυλάκιο την Ασφάλεια

Θεωρείται από τα πλέον έμπειρα στελέχη της κυβέρνησης σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και αντιτρομοκρατίας.