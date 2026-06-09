Μπέλφαστ: Τρομερά επεισόδια μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού σε έναν άνδρα για να τον αποκεφαλίσει (Βίντεο)

Τρομερά επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους του Μπέλφαστ λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού σε έναν άνδρα για να τον αποκεφαλίσει.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των πολιτών που ξέσπασαν σπάζοντας και καίγοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.

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Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο σε πρόσωπο και τα μάτια, ενώ ο 30χρονος από το Σουδάν που ακινητοποιήθηκε από πολίτες αναμένεται την Τετάρτη να εμφανιστεί σε δικαστήριο του Μπέλφαστ την Τετάρτη 10/6.

Βίντεο από την επίθεση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει έναν άνδρα να μαχαιρώνει το θύμα στο κεφάλι και τον λαιμό ενώ αυτό ήταν ξαπλωμένο στο έδαφος. 🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK June 9, 2026

Αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός με μπαστούνι εκσφενδόνισης, φαίνονται να παλεύουν με τον επιτιθέμενο πριν φτάσει η αστυνομία.

Η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην περιοχή της λεωφόρου Kinnaird, κοντά στην πολυσύχναστη οδό Antrim στο βόρειο Μπέλφαστ .

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) δήλωσε ότι ένα κουζινομάχαιρο βρέθηκε στο σημείο.

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Μπέλφαστ: Το προφίλ του δράστη της επίθεσης

Ο ύποπτος είναι ένας Σουδανός άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών. Η αστυνομία αρχικά δήλωσε ότι πίστευε ότι ήταν από τη Σομαλία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζον Μπάουτσερ, του PSNI, δήλωσε ότι ήταν κατανοητό ότι ο ύποπτος είχε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 28 Σεπτεμβρίου 2023.

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🚨BELFAST HERO!



Real men still exist.



Maitiu Mág Tighearnán (Maitie Mag Toghearnan) saw a savage street attack last night in Belfast. He grabbed his hurley stick and stepped in to protect the victim.



No waiting for police. No bystanders. Just courage.



We needs thousands… pic.twitter.com/vsLHC93GJd — Gauci Reports (@GauciReports) June 9, 2026

Πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι, στη συνέχεια πέταξε στο Δουβλίνο και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Μπέλφαστ με λεωφορείο στις 10 Φεβρουαρίου 2023, όπου ζήτησε άσυλο.

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«Δεν υπάρχει κανένα ίχνος αυτού του υπόπτου σε καμία από τις βάσεις δεδομένων εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν γνωστός στην Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας», δήλωσε ο κ. Μπάουτσερ.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι είναι κατανοητό ότι ο φερόμενος ως δράστης διέμενε στην περιοχή.

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Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το μαχαίρωμα σχετίζεται με τρομοκρατία.

«Έχω έρθει σε άμεση επαφή με τον επικεφαλής της αστυνόμευσης κατά της τρομοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι αυτό σχετίζεται με την τρομοκρατία», δήλωσε ο κ. Μπάουτσερ.

«Καταλαβαίνω ότι η φύση της επίθεσης οδήγησε σε εικασίες ότι σχετίζεται με την τρομοκρατία, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι αυτό ισχύει».

Έκκληση για ηρεμία από τις Αρχές του Μπέλφαστ

Τόσο η αστυνομία όσο και οι πολιτικοί απευθύνουν έκκληση για «ηρεμία» μετά την επίθεση. Το μαχαίρωμα πυροδότησε εκκλήσεις για διαμαρτυρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του γεγονότος ότι ο ύποπτος είναι μετανάστης.

Αυτό έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά τη δολοφονία ενός φοιτητή πανεπιστημίου, του Χένρι Νόβακ , ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν Σιχ άνδρα, τον Βίκρουμ Ντίγκουα, ο οποίος ισχυρίστηκε ψευδώς στην αστυνομία ότι είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του PSNI, Ράιαν Χέντερσον, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, προτρέποντας το κοινό να αποφύγει την επανάληψη των προηγούμενων ταραχών που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ πέρυσι, όταν δύο Ρουμάνοι έφηβοι κατηγορήθηκαν για απόπειρα βιασμού.

«Καταλαβαίνω ότι η απόπειρα δολοφονίας χθες το βράδυ θα αφήσει τους ανθρώπους να νιώσουν μια σειρά από συναισθήματα, από φόβο μέχρι θυμό», είπε.

«Οι αξιωματικοί μας έχουν τον ρόλο να διευκολύνουν και να διευκολύνουν ειρηνικές διαμαρτυρίες. Όλοι στη Βόρεια Ιρλανδία θα θυμούνται με θλίψη την αναταραχή που έλαβε χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Κανείς δεν χρειάζεται να δει μια επανάληψη αυτού.»

«Αυτό προκαλεί μόνο ζημιά στις τοπικές κοινότητες και, δυστυχώς, οι νέοι συχνά εμπλέκονται σε αυτή τη διαταραχή.»

«Επομένως, κάνω έκκληση για ηρεμία και την ασφάλεια όλων των κοινοτήτων μας ως απάντηση σε αυτό».