Ντόναλτ Τραμπ: Η απόφαση να ακυρώσει τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς και το “απαγορευμένο” νησί Χαργκ

Τρεις ώρες πριν αρχίσουν οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ακύρωσε την επιχείρηση επικαλούμενος πρόοδο στις συζητήσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Όπως μεταδίδει το NBC News, τη στιγμή που ο Τραμπ ανακοίνωνε δημόσια ότι οι επιθέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της επιχείρησης.Oi επιθέσεις θα ακολουθούσαν το ίδιο πρότυπο με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες νύχτες με τα ανώτερα επιτελεία του στρατού των ΗΠΑ να έχουν καθορίσει τα επιχειρησιακά του σχέδια και την απαιτούμενη ποσότητα πυρομαχικών

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Κατά την ίδια πηγή, παρά τις δημόσιες αναφορές του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν σύντομα να «πάρουν τον έλεγχο» του νησιού Χαργκ, ο συγκεκριμένος στόχος δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των προγραμματισμένων επιθέσεων.

Η σημασία της νήσου Χαργκ

Γνωστό και ως «Απαγορευμένο Νησί» λόγω του αυστηρού στρατιωτικού ελέγχου που ασκείται στην περιοχή, το Χαργκ διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας και γι’ αυτό αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς στην στρατηγική Τραμπ .

Βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του λιμανιού Μπουσέρ και σε απόσταση περίπου 28 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές.

Το νησί θεωρείται η οικονομική «καρδιά» του Ιράν, καθώς μέσω των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του διακινούνται εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ετησίως, με κύριο προορισμό τις ασιατικές αγορές και κυρίως την Κίνα.

Το Al Jazeera με εκτενή ανάλυση του αναφέρθηκε στο νησί Χαργκ που χαρακτηρίζεται ως «Απαγορευμένο Νησί» λόγω του αυστηρού στρατιωτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου, οι εγκαταστάσεις του νησιού λειτουργούν ως το ζωτικό νευραλγικό κέντρο για τον τομέα. Ο τερματικός σταθμός παραλαμβάνει αργό πετρέλαιο από τρία μεγάλα υπεράκτια πεδία – Aboozar, Forouzan και Dorood – το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου υποθαλάσσιων αγωγών σε χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πριν αποθηκευτεί ή αποσταλεί στις παγκόσμιες αγορές.

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Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει χρόνια διεθνών κυρώσεων που κατά καιρούς κατέστειλαν την παραγωγή, το Ιράν έχει επεκτείνει επιθετικά τις υποδομές του νησιού.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις του έχουν θεωρητική δυνατότητα φόρτωσης έως και επτά εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, αν και οι σημερινές ιρανικές εξαγωγές υπολογίζονται περίπου στα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Χαργκ θα αποτελούσε μία από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις της κρίσης μέχρι σήμερα.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει ευρείας κλίμακας ιρανικά αντίποινα εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο, ενώ παράλληλα θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.