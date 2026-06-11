Βρετανία: Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι λόγω διαφωνίας για τις αμυντικές δαπάνες

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (11/06) την παραίτηση του από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, διαμαρτυρόμενος για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Χιλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε μία επιστολή που έστειλε προς τον Κιρ Στάρμερ όπου «δεν περίμενε ποτέ να γράψει».

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Η επιστολή του Τζον Χίλι

«Αυτή η εποχή για την άμυνα απαιτούσε περαιτέρω επενδύσεις μέσω του σχεδίου αμυντικών επενδύσεων.

Το εξαιρετικό και εκτεταμένο διακυβερνητικό έργο που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο – υπό την επίβλεψη εσάς, εμένα και του υπουργού Οικονομικών – επιβεβαίωσε την κλίμακα της πρόκλησης και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την άμυνα.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 June 11, 2026

Από τότε, δεν ήσασταν σε θέση, και το Υπουργείο Οικονομικών ήταν απρόθυμο, να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί τη χώρα σε αυτή την περίοδο αυξανόμενων απειλών», αναφέρει ο Τζον Χίλι, μεταξύ άλλων.

H παραίτηση του υπουργού Άμυνας είναι ένα βαρύ πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς δέχεται ήδη κριτική για τις αποφάσεις τους αλλά και για τις ήττες που υπέστησαν στις πρόσφατες εκλογές οι Εργατικοί.